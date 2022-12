René Sosa: cinco décadas enamorando a los oyentes

“Yo desde que tenía 5 años ya tenía eso en mi ADN, me gustabalo del micrófono, y quería estar desde cipote en una radio... Tenía un primo, que era uno de los mejores locutores deportivos de Honduras , Lázaro Gómez, asíque yo creo que viene de familia”, cuenta Sosa en entrevista con LAPRENSA.

Sus inicios en la radio se remontan al año de 1968, sus pininos los realizó en las radios 1050, radio Estrella de Oro y posteriormente en Fabulosa. También trabajó un breve periodo en La Consentida.

Recuerda la primera vez que estuvo en una cabina y cuál fue susentir en ese momento. “La primera vez que yo me senté frentea una consola y un micrófono,sentí como que ya había estadoallí toda mi vida. Era increíble, yese don que me dio Dios lo aproveché para hacer radio, para dedicarme a lo que me gustaba”,dijo.

Fue durante su época en radio Fabulosa en donde René Sosa adquirió mayor experiencia, y obtuvo reconocimiento.

“Empezando en 1970 hasta en 1980 trabajé para radio Fabulosa, allí fue donde tuve más proyección, en esa época estudiaba en el José Trinidad Reyes. También, durante ese tiempo, formé parte en los festivales que se hacían en los colegios en ese entonces ”, recuerda.