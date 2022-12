¿Por qué Lalo Rodríguez no quería grabar “Ven, devórame otra vez”?

“Yo estaba en la iglesia, cuando escuché el estribillo de ‘Devórame otra vez’ que dice: ‘he mojado mis sabanas recordándote’ , yo me dije que si lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia” , dijo Lalo Rodrígue z en una entrevista en 2020 con el diario El Nuevo Día.

Lalo, quien era un devoto cristiano, no se esperaba el imapcto y éxito mundial que tendría la canción, con la cual no se sentía tan cómodo.

No quería grabarla y modificó la letra

La frase ‘he mojado mis sabanas recordándote’ aparecía tres veces en el tema musical.

Aunque el productor del disco, Julio Cesar Delgado, insistió en que fuese cantada en su versión original, Lalo lo convenció de cambiar un poco la letra.

“Le dije que en vez de ‘recordándote’ tres veces, yo iba a decir, para complacerlo, ‘recordándote´ la primera vez y las otras dos veces ´llorándote´. Así se entiende que es una queja de amor, algo nostálgico, pero le quitamos la connotación directa”, contó Lalo.

De hecho, el artista puertorriqueño ya había hablado con su productor, diciéndole que no iba a cantar ese tema y que le devolvía el dinero que ya se le había adelantado, pero esto no se concretó porque, en otras palabras, lo obligaron a grabar el tema que iba a salir en su quinto disco de carrera musical.

“Te voy a devolver el dinero que me diste de adelanto. No puedo cantar esto. No me siento”, le dijo a Julio, el productor con el que trabaja en esas épocas, quien tuvo una respuesta directa con él: “recoge los audífonos porque tú no vas a salir de aquí hasta que tú grabes eso”.

Éxito mundial

De acuerdo con la Fundación para la Cultura Popular de Puerto Rico, “Ven, devórame otra vez” alcanzó los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España.

De hecho, en España, señala una publicación digital de la entidad, la producción recibió un Disco de Platino y uno de Oro por lograr vender más de 200 mil copias de dicho éxito musical.

Letra de “Ven, devórame otra vez”:

He llenado tu tiempo vacío de aventuras más

Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya

Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo

Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amor

Hasta en sueño’ he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas recordándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos, más

Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

Hasta en sueños he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas llorándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven castígame con tus deseos, más

Que el vigor lo guardé para ti

Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

