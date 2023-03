Julián Gil suplica a Marjorie de Sousa poder ver a su hijo

“Me pregunto si el nene, si Mati le pregunta (a su mamá): ‘¿Cómo está papá?, ¿quién es mi papá?’, ‘quiero conocer a papá’. ¿Qué le dices al niño?: ‘Soy una dama, no puedo hablar’”, cuestionó Julián Gil.

“Lo único que voy a decir hoy es: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, merece a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que lo estás privando de uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano, tener una familia y su papá”.

