Taylor Swift debutará como directora de una película

Su cortometraje All Too Well: The Short Film también es elegible para el Oscar del próximo año al mejor cortometraje.

La producción de 14 minutos de All Too Well: The Short Film se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Swift también actuó en películas como Valentine’s Day, Cats y, este año, en Amsterdam, de David O. Russell.

Las últimas dos películas fueron bombas notorias, pero Swift solo tuvo pequeños papeles en ellas. Durante una charla en el festival de cine de Toronto de este año, Swift expresó su deseo de dedicarse a la realización de películas.

“Me encantaría seguir dando pequeños pasos hacia adelante y creo que ahora estoy en un lugar donde el siguiente paso de bebé no es un paso de bebé. Sería comprometerse a hacer una película. Y siento que me encantaría que surja la oportunidad adecuada porque adoro absolutamente, absolutamente, contar historias de esta manera”, dijo.

Swift también comentó que quiere contar historias humanas sobre emociones humanas y que podía verse yendo a un lugar más cómico e irreverente.

El próximo año, Swift también se embarcará en una gira, su primera gira de estadios desde 2018. Se prevé que sea la gira estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos.