Danna Paola niega que tenga problemas de alcoholismo

Danna Paola negó los rumores de que tiene problemas con el alcohol, luego de que en redes sociales se asegurara que llevaba varios días de fiesta y bebiendo.

En conferencia de prensa, la cantante aseguró que estas versiones no le preocupan y pidió a sus fans no creerlas.

“Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darle gusto a todos.

“Lo que yo disfruto es la vida y no tengo por qué pensar en qué me tienen qué decir. Soy feliz, tengo una pareja, una familia, me la paso muy bien”, expresó la intérprete de “Mala Fama”.

Explicó que tras un compejo 2022, en el que tuvo desencuentros profesionales y personales, ha conseguido salir a flote y se siente mejor que nunca.

“Lo que viví en el 2022 fueron golpes de madurez, de realidad, viví momentos complicadísimos en muchos sentidos, fue un año de mucho crecimiento, crecí en muchas cosas.