Laura Pausini: “Siempre intenté ser un buen ser humano antes que una buena cantante”

Laura Pausini se siente emocionada porque se ha entendido que está “sinceramente enamorada de lo que hace” y de la comunidad hispanohablante, así que no le dan “las costuras del cuerpo” para contener el “orgullo” de ser la primera italiana nombrada Persona del Año por su música y su faceta filantrópica.

“Siempre intenté ser un buen ser humano antes que una buena cantante y estoy contenta con la mujer que soy”, dice la artista en una entrevista con EFE, después de conocerse este miércoles que la Academia Latina de la Grabación la ha distinguido como Persona del Año 2023.

La cantante comenta que ha crecido “viajando por España y Latinoamérica” y ha conocido de cerca a mucha gente y sus problemas.

“Hay cosas que no te atreves a soñar porque no existen precedentes, como cuando me nominaron al Oscar con una canción en italiano”, recuerda.

“Nunca un artista no nacido en España o Hispanoamérica había ganado este título (Persona del Año) y, aunque yo cantara en español, no pensé que podría ser candidata, así que, cuando me llamaron de la Academia Latina, pensé que había hecho algo raro”, confiesa con sentido del humor.