El cantante hondureño Castelo estudiará en México

Eduardo Castillo mejor conocido como “Castelo”, es un joven cantante hondureño que próximamente viajará a México para continuar con sus estudios en música.

Castelo estudiará Producción Musical en el Colegio de Música, Audio y Producción (MAP), en Puebla, México. A través de una entrevista con LA PRENSA, el artista originario de Tegucigalpa compartió su emoción por este nuevo capítulo de su vida que iniciará a finales de agosto.

“Mi sueño más grande siempre ha sido traspasar las fronteras de mi país. Yo amo Honduras, pero creo que es necesario representar mi país de una manera digna y con excelencia. A México me voy a aprender más, a estudiar más, precisamente de personas que tienen mayor recorrido. Uno de mis grandes sueños es conquistar el corazón de México”, asegura.

“Voy a estudiar Producción Musical, que tiene unos ciertos matices de “Music Business”, para buscar mi propio sonido y para poder producir mis trabajos yo mismo”, explica.

Castelo dice que llevará sus estudios de música de la mano con sus proyectos artistícos.

“También pienso seguir trabajando en nueva música en México. Siempre he dicho que soy un compositor compulsivo, estoy escribiendo todo el tiempo de todo lo que me inspira, tengo varias canciones en proceso, así que no voy a parar de trabajar”, afirma con emoción.