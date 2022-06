Shakira habría contratado detectives para seguir a Piqué

El más reciente e impactante de todos, sería que la cantante supuestamente contrató a un par de detectives para que confirmaran si su ex pareja le era infiel.

El paparazzi Jordi Martín, en el mismo programa, dio más detalles sobre la situación de los famosos hace una semana.

“Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué”.

Hasta el momento, ni el futbolista ni la cantautora han hablado respecto a estos nuevos rumores.