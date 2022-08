Cesia Sáenz estrenó este jueves su sencillo “Me Rehúso”, una nueva versión del tema original del artista Danny Ocean.

La ganadora del primer lugar del reality show mexicano “La Academia” lanzó el video musical hace casi una hora y ya ha recibido muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“Una vez más ha rugido la leona de Honduras! Qué orgullo Cesia, éxitos, siempre estaremos para apoyarte”, “Yo escuche esta canción con Danny Océan y no me gusta. Pero tu la convertiste en buen ritmo y tu voz es grande. Lo has logrado. Vamos adelante con tu carrera musica” o “Felicidades Cesia ...tus sueños a flor de piel. Desde Nicaragua abrazos. Dios a tu lado siempre”, son algunos de los comentarios que se leen en la sección de comentarios del videoclip.

Pero esta no es la única noticia buena para los fans de Cesia Sáenz, pues además de estrenar su tema musical, la hondureña regresa a su país este sábado 27 de agosto.

La Leona de Honduras arribará al Aeropuerto Internacional de Palmerola el sábado a las 10:00 pm y el domingo 28 estará en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa, para participar en una conferencia de prensa y firma de autógrafos.