Amanda Bynes sale de hospital psiquiátrico

Amanda Bynes fue dada de alta del centro psiquiátrico dos semanas después de ser admitida, según un informe al que tuvo acceso Page Six.

La actriz pudo dejar el lugar el viernes por la noche y se le dio un plan de seguimiento para asegurarse de que se mantenga al tanto de su recuperación, reportó el portal TMZ.

Esto, después de que los médicos observaran un progreso notable durante su estancia en el hospital. Ahora, la actriz tendrá una nueva oportunidad de mejorar su vida de forma independiente. Un profesional médico la supervisará todos los días para asegurarse de que siga su plan de recuperación.

Después de completar la suspensión obligatoria de 72 horas, los médicos extendieron su estadía por otra semana completa debido a la preocupación continua de sus familiares por su salud.

Esta es la segunda vez que la actriz es internada en un psiquiátrico este año. En marzo, Amanda Bynes fue encontrada vagando desnuda por las calles de Los Ángeles.

En aquel momento, un testigo dijo que la mujer le relató un episodio psiquiátrico y parecía haber estado viviendo en las calles durante días.

Amanda Bynes, de 37 años, ganó popularidad durante su adolescencia con series como All That y What I Like About You, así como con la película Una Chica en Apuros.

Sus papeles más recientes en la pantalla grande se remontan a 2007 con Hairspray y a 2010 con Se Dice de Mí.