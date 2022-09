“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama. Se desmejoró y también debido a la cirrosis y los problemas que tiene en la médula espinal, que antes podían compensarse, ahora no es así, el doctor le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia”, dijo Portillo.

En un segundo fragmento, el actor del cine mexicano dijo: “Amigos, quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”.

Andrés García da contundente recomendación a los jóvenes

Luego de dar la noticia respecto a su estado de salud, Andrés García se dirigió a sus seguidores para recomendarles la disminución en la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Quiero advertirles a los jóvenes, y lo que no son tan jóvenes, sobre la cirrosis hepática, yo ya cumplo 82 años. Yo pensé ‘son historias de nuestros papás, son cuentos’. “Nunca conocí a alguien con cirrosis pues quiero informales, ojalá les sirva de algo, mejor piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y creanme que no es agradable”.

Con dicha recomendación, el actor de telenovelas puso su ejemplo para que sus seguidores eviten enfermedades en edad avanzada.