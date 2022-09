Constance Wu revela que fue víctima de acoso sexual

Constance Wu fue víctima de acoso sexual de un productor y, por no saber cómo reaccionar, optó por callar.



La actriz estadounidense hija de padres taiwaneses, de 40 años, reveló en el Atlantic Festival, en Washington, que vivió el acoso durante las grabaciones iniciales de la serie Fresh Off the Boat (Recién Llegados, alrededor de 2015), protagonizada por la comunidad asiática. “Mantuve la boca cerrada por mucho tiempo sobre el acoso sexual e intimidación que sufrí durante las dos primeras temporadas del programa. Después de las dos primeras temporadas, cuando el programa ya era un éxito, ya no sentí miedo de perder mi empleo. Ahí me sentí capaz de decir ‘no’ al acoso, ‘no’ a la intimidación de este productor”, indicó Wu.

Quien fuera nombrada como una de las 100 Personas más Influyentes por la revista Time en el 2017 dijo que pasado ese momento aprendió a manejarlo y que no considera necesario revelar la identidad del productor; sólo precisó que es asiático-americano, como ella. “No tengo que manchar la reputación de este productor. No tengo que manchar la reputación del show”, afirmó la actriz de “Locamente Millonarios2 en la conversación.

De 40 años, y coestelar de Jennifer López en “Estafadoras de Wall Street”, Constance Wu afirmó que fue la editora de su libro autobiográfico, “Making a Scene”, quien la impulsó a revelar esta situación con el motivo de generar un precedente. “Eventualmente me di cuenta de que era necesario hablar de ello. El show fue histórico para los asiático-americanos”.