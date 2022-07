Con una imagen muy desmejorada, Andrés García, de 81 años, fue captado en su casa de Acapulco, en cama, débil y sin muchas ganas de seguir adelante luego de sufrir una caída, pero principalmente afectado por la secuelas de la cirrosis que padece.

Acompañado por su pareja, Margarita Portillo, el ex galán del cine nacional también compartió su sentir en un escrito en el que deja entrever que ya está cansado.

”Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, compartió en su página de Facebook en un video.

De hecho, en dicho clip se hace una advertencia al espectador al presentar contenido que podría resultar sensible.

”En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.