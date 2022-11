Los padres de Debanhi Escobar, hallada muerta en la cisterna del Motel Nueva Castilla, informaron que proceder contra Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, luego de que circulara en redes sociales un video en el que el comediante hace una broma sobre la muerte de la joven.

Hace algunos años, Platanito se vio envuelto en una polémica similar, luego de que contara un chiste sobre el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo.

“Nos enteramos que suben un video de un personaje llamado Plátano o Platanito; es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno. Sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero bueno, ahora nos toca a nosotros responderle a este señor: estamos molestos con él”, dice Mario Escobar, padre de Debanhi, en un video que publicaron en sus redes sociales.

“Creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros; si estuviera en nuestro lugar le molestaría, no debe de lucrar con el dolor de nosotros, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, agregó la madre, Dolores Bazaldúa.

En el video, transmitido en Facebook, es evidente la molestia de la pareja, que se dirige al comediante para reclamarle lo dicho sobre la joven fallecida en Escobedo, Nuevo León.