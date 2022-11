La foto que publicó Amaia Montero circuló durante semanas en redes sociales y su post ha recibió diversos mensajes de apoyo.

A raíz de la publicación que hizo la cantante, algunos medios de comunicación intentaron contactarla sin éxito, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud.

En la imagen, Amaia Montero lucía despeinada, sin maquillaje y con un semblante desmejorado. La publicación está acompañada del mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”

Recientemente, la familia de la intérprete de ‘Nacidos para creer’ dio a conocer nuevas noticias sobre su estado de salud, “ya está un poco mejor”.

En declaraciones expresadas en el diario ‘El Español’, su familia manifestó que Amaia Montero está atravesando un bache en su vida, pero no está sola.

Asimismo, su familia reitera que será la propia compositora la que más adelante hablará sobre su estado, una vez que se recupere, pero por el momento, prefiere mantenerse alejada de las redes sociales.