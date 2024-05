Fallece veterano actor Dabney Coleman a los 92 años

“Un maestro, un héroe y un rey, Dabney Coleman es un regalo y una bendición en la vida y en la muerte, ya que su espíritu brillará a través de su trabajo, sus seres queridos y su legado... eternamente”, señaló la cantante.

Coleman (Austin, Texas, 1932) intervino en más de 60 películas y programas de televisión, en las que pasó de papeles de dramas a comedias, en una carrera para la que se entrenó con el actor Sanford Meisner en la Escuela de Teatro Neighborhood Playhouse en Nueva York de 1958 a 1960.

Entre las películas más conocidas del ganador del Emmy en 1987 -por su papel en el filme para televisión ‘Sworn to Silence’, se incluyen además la comedia ‘9 to 5’ (1980, protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y, en su debut cinematográfico, Dolly Parton), ‘On Golden Pond’ (1981), ‘War Games’ (1983) o ‘The Muppets Take Manhattan’ (1984), entre otras.