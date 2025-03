Fallece el padre de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal está de luto por el lamentable fallecimiento de su padre, Víctor Villarreal, a los 77 años de edad. La lamentable noticia fue confirmada por Rosario Murrieta (periodista de espectáculos y jefa de información de Ventaneando) la noche del viernes 28 de febrero a través de redes sociales.

“Esta tarde falleció Don Víctor Villarreal, padre de @AliciaVillarreal en un hospital de Monterrey, aunque aún no se conocen las causas del deceso, que se produce en un momento difícil para la cantante por la denuncia que presentó en contra de su marido, Cruz Martínez”, tuiteó.

Hasta el momento, los integrantes de la familia Villarreal no se han pronunciado al respecto, por lo que no se tiene información sobre las causas del deceso. Sin embargo, La Güerita Consentida reapareció en su cuenta oficial de Instagram para confirmar la muerte de su padre con reposteos de la noticia y condolencias.

En redes sociales se viralizó una invitación para acompañar a la familia Villarreal en la despedida de su patriarca. De acuerdo con esa información, este sábado los restos de Víctor Villarreal serán velados en una casa funeraria de Nuevo León y el domingo se celebrará una misa en punto de las 12:30 en la capilla, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Asimismo, se dio a conocer que el deceso de Víctor Villarreal ocurrió horas después de que Alicia Villarreal recibió a elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para dar continuidad a la denuncia que interpuso en contra de su esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia.

“Al llegar al domicilio, fue doña Martha Esparza, madre de la cantante, quien los recibió y dio la bienvenida. Minutos más tarde, también ingresó a la casa personal de la Fiscalía especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres, que es la que realiza la investigación sobre el caso”, informó el corresponsal del Ventaneando.

La intérprete de Te quedó grande la yegua o Te aprovechas es hermética sobre su vida privada, por esa razón se desconocen muchos detalles sobre sus familiares. En el caso específico de sus padres, se sabe que se llaman Víctor Luz Villarreal Martínez y Martha Esparza.

Alicia Villarreal contó en El minuto que cambió mi destino que sus padres no impulsaron su sueño de ser artista cuando era una niña, pero sí le dieron instrumentos:

“Yo tenía muy en claro que quería ser artista, pero no era como algo que se me hubiera permitido desde más chiquitita. Mi papá me compraba un pianito, mi guitarra o folletos de música (...) como que sí me daba permiso y no, porque cuando comencé a cantar ya en eventos, cobrando, mi papá me decía que ‘estaba bien, pero tienes que cumplir porque esto es un hobbie’”,dijo.