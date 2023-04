“Su relación es asquerosa”: exmujer de Travis Barker opina sobre él y Kourtney Kardashian

La exmodelo Shanna Moakler, exmujer del músico Travis Barker y madre de sus dos hijos adolescentes, Landon (19) y Alabama (17), ha pasado de proyectar una actitud muy positiva y cordial en el marco de la flamante historia de amor que viven su exmarido y la estrella televisiva Kourtney Kardashian, quienes se casaron en mayo del año pasado en Portofino (Italia), a lanzarse directamente al ataque para dejar patente el rechazo que le genera el matrimonio y su preocupación por los efectos que pueda tener la relación en el bienestar de sus retoños.

En su última intervención pública, la que fuera Miss Estados Unidos no ha escatimado en duros calificativos para criticar la dinámica existente entre el baterista de la banda Blink-182 y la hermana mayor de Kim Kardashian. A su paso por el podcast ‘Miss Understood With Rachel Uchitel’, Moakler ha señalado que la relación le parece “absolutamente asquerosa” y “jod**mente rara”, sin ofrecer razones que justifiquen su opinión.

“No tengo nada positivo que decir sobre esto. Y no es que esté amargada, desde luego no estoy celosa”, ha manifestado con rotundidad antes de cambiar ligeramente el tono. “No les deseo más que lo mejor, siempre que se porten bien con mis hijos. Eso es lo único que me importa. Pero pienso que todo esto es realmente extraño”, ha apuntalado.

Por si no fuera suficiente, la antigua maniquí ha arremetido directamente contra el artista, asegurando que ya no le reconoce y expresando su deseo de cortar todo vínculo con él. “Ya no le conozco. Nuestra hija cumplirá 18 años este año, así que nuestro trabajo compartido llegará a su fin. Y a partir de ese momento, ya no tendremos que vernos o hablar nunca más. Lo estoy deseando”, ha revelado con total franqueza.

Hace unas semanas, Shanna Moakler atacaba sin piedad a Kourtney por publicar una nueva foto que retrataba a la celebridad en actitud cariñosa y juguetona con sus hijastros. “Publica más fotos de mis hijos que de los suyos”, le recriminaba al tiempo que dejaba entrever uno de los posibles motivos de su animadversión hacia ella.

Todo sea dicho, tanto Landon como Alabama están encantados con el papel que su famosa madrastra juega en su vida. Tanto es así, que el mayor pronunció un emotivo discurso en la boda de Travis y Kourtney, agradeciendo expresamente a la socialité que le tratara como a un hijo más.