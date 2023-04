Belinda enfurece al ser cuestionada sobre el bebé que esperan Christian Nodal y Cazzu

A menos de una semana de que Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se convertirán en padres por primera vez, Belinda fue cuestionada al respecto, dado que tiene un año que terminó su relación con el cantante mexicano.

Fue en un encuentro con los medios, previo a su participación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, donde a la protagonista de “Bienvenidos a Edén” se le preguntó qué impresión causó en ella saber del embarazo de la rapera argentina, de quien ya ha dicho admira su estilo y su música.

“No sé qué noticia, pero un abrazo a todos. Un bebé es una gran bendición”, dijo visiblemente molesta ante tal cuestionamiento, es por ello que segundos después aprovechó el espacio para hacer una importante petición a los medios con respecto a dicho tema.

“Les pido por favor nada más. Yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decirles que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo porque hablar de nadie”, sentenció la cantante a las cámaras de “Sale el Sol”.

Para terminar, Belinda demostró que no guarda rencor alguno a su ex pareja con quien vivió una tormentosa separación cargada de fuertes indirectas entre ellos, en las que hasta su madre, Belinda Schüll, se vio involucrada.

“Le deseo lo mejor a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor.”, sentenció.