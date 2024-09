Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela en su quinto aniversario luctuoso

Este caso se repitió hace unas horas cuando la presentadora de “Acércate a Rocío” apareció en Instagram con una publicación en la que se aprecia una divertida selfie de Daniela Santiago Sánchez , la hija en común que tuvieron Sánchez Azuara y Carlos Lara , su padre biológico, pero del que la famosa prefiere no hablar. Para acompañar la imagen, la famosa agregó un desgarrador mensaje en el que dejó en claro que “cada día” extraña más a Nanys.

Hace cinco años la conductora Rocío Sánchez Azuara vivió uno de los dolores más fuertes que cualquier madre desearía evitar, pues su hija Daniela falleció de forma inesperada; aunque el tiempo ha pasado, en más de una ocasión la famosa de 61 años ha dejado en claro que no ha superado la muerte de “ Nanys ”, como la llamaba de cariño. En entrevistas y en el aniversario luctuoso de la joven, la presentadora está ahí presente para dedicarle unas palabras hasta el cielo.

“Cada día que pasa te extraño más. Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura que en el lugar que estás es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar Nanys”, escribió Rocío Sánchez Azuara.

Fue por medio de Instagram que Rocío Sánchez Azuara compartió la publicación en cuestión en la que se ve a su hija divertida sosteniendo un Minion con un mensaje que rápidamente acumuló más de siete mil me gustas de su poco menos de millón de seguidores. En el posteo se leen comentarios de apoyo de otras figuras como Anette Cuburu y Flor Rubio, “las amo” y “te abrazo siempre”, escribieron respectivamente.