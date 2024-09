Elton John pierde la vista de un ojo tras una ‘grave infección’

Elton John ha perdido la visión de un ojo tras luchar contra una “grave infección ocular”.

El músico de 77 años ha tomado las redes sociales para explicar que ha pasado el verano “recuperándose en casa” después de perder la visión en un ojo.

A través de un largo post en Instagram, Elton compartió: “Durante el verano, lidié con una severa infección ocular que desafortunadamente me dejó con visión limitada en un ojo. Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado. Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeras y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positivo por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación. Con amor y gratitud, Elton John”.

De hecho, el icono del pop dejó de hacer giras en 2023, y reveló anteriormente que desea pasar más tiempo con su familia.

El cantante - que tiene a sus hijos Zachary, 13, y Elijah, 11, con su marido David Furnish - admitió que se sentía emocionado por comenzar el próximo capítulo de su vida.

El creador de ‘Your Song’ dijo a CBS News en 2022: “Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble. He tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero... Tendré 76 años cuando deje de hacer giras en 2023. Quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida”.