Elton John revela que se siente acomplejado por su aspecto

El creador de ‘Your Song’ explicó: “Nunca he perdido la emoción de comprar un disco nuevo, un libro nuevo, una fotografía nueva”.

A principios de este año, el músico reveló que odia ver fotos suyas.

Elton contribuyó con una serie de imágenes a una exposición fotográfica en el Victoria and Albert Museum de Londres, pero en realidad odia que le tomen fotos.

El cantante, que donó fotografías de la colección de su marido David Furnish, declaró a BBC News: “Nunca me pondría en la pared de mi casa, no, gracias”.

La exposición incluía fotografías de Miles Davis y Marilyn Monroe, pero no de Elton sobre el escenario.

El intérprete de ‘Tiny Dancer’ explicó: “Es extraordinario que coleccione fotografías porque no me gusta que me fotografíen. Me resulta muy doloroso”.