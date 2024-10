El dandismo negro será el tema de la MET Gala de 2025

El MET Museum de Nueva York indagará en el ‘dandismo’ de los hombres negros en su gran exposición de primavera de 2025, que a su vez marca el tema de la célebre MET Gala que se celebrará el 5 de mayo de ese año.

‘Superfine: Tailoring Black Style’ se inaugurará el 10 de mayo en el museo -unos días después de la MET Gala, el evento más famoso de la moda neoyorquina al que cada año acuden un gran número de celebridades -y se podrá visitar hasta el 26 de octubre.

El museo explicó en una conferencia de prensa que la muestra ahondará en la moda masculina de los dandis negros -hombres distinguidos por su elegancia al vestir- desde el siglo XVIII hasta la actualidad y en cómo su estilo influyó en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, localizada en América, Gran Bretaña y el Caribe.

La exposición está inspirada en el libro de Monica Miller -profesora y directora del programa de estudios africanos de la Universidad de Barnard- titulado ‘Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity’.

A su vez, la muestra abarcará doce características del dandismo negro, basándose en un ensayo de Zora Neale Hurston de 1934 llamado ‘The Characteristics of Negro Expressions’ y a través de prendas, accesorios, dibujos, pinturas, fotografías y fragmentos de películas.

“La exposición ilustrará cómo la población negra pasó de ser esclavizada y estilizada como objetos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a convertirse en individuos autónomos que marcan tendencias mundiales”, destacó Miller.

En la presentación de este miércoles, el museo mostró varios trajes que podrán verse en la exposición, siendo los más antiguos una librea -un traje de chaqueta que los príncipes y señores daban a sus criados- de color morado de 1840 y un traje con un chaleco de lana a rayas de color azul marino, datado en 1939.

El MET también enseñó varias piezas contemporáneas, como un collar y unos pendientes de oro de 2024 y 2023, respectivamente, y un traje de chaqueta y pantalones con estampado de cuadrados azules, verdes y negros diseñados por Pharrell Williams y Louis Vouitton.

El museo también anunció que los co-anfitriones de la MET gala serán el cantante y diseñador Pharrell Williams, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el músico A$AP Rocky, el actor Colman Domingo y la jefa de redacción de Vogue Anna Wintour.

Además, el evento tendrá como anfitrión honorario al jugador de baloncesto Lebron James.

Esta es la primera vez desde 2003 que la MET Gala, financiada este año por la red social Instagram y la marca de lujo Louis Vuitton, enfoca su tema en la ropa de vestir masculina.