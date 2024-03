Eiza González no sale con nadie a menos que haya ido a terapia

” Definitivamente tengo una lista de no negociables. Si no has ido a terapia. No salgo contigo ”, ha explicado en una entrevista a la revista InStyle.

”Todo el mundo necesita terapia. La terapia es lo más normal. El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia es una locura para mí. Creo que la terapia es lo más sano que alguien puede hacer”.

En su caso, también resulta crucial para garantizar el éxito de una hipotética relación sentimental y proteger su corazón porque las decepciones amorosas le resultan cada vez más difíciles de superar.

”Te lo aseguro: cuando me enamoro, me enamoro muy profundamente y me cuesta mucho recuperarme. Y cuanto más mayor me hago, más me cuesta porque no me ando con chiquitas. Voy y lo doy todo”.