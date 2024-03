Shakira dice que le encantaría colaborar con Taylor Swift

La cantante colombiana Shakira ha trabajado con artistas de talla internacional. Desde Alejandro Sanz con el súper éxito “La Tortura” hasta con su compatriota Carlos Vives, el rey del ballenato, en el hit “La Bicicleta”, sin olvidar a Cardi B o Bizarrap para su último trabajo discográfico “Las mujeres ya no lloran”.

Grabar con Shakira es un privilegio que no muchos cantantes tienen. Una artista de su nivel cuida mucho sus colaboraciones, pero también a los artistas a los que recibe. “Cuando colaboro con un nuevo artista, soy yo la que se siente nerviosa”, dijo Shakira en una entrevista con Apple Music. “Quiero asegurarme de estar a la altura. Tengo un gran respeto por lo que han hecho. No quiero decepcionarlos. Sé que vienen con grandes expectativas, así que quiero darles algo bueno”, añadió con motivo del estreno del disco Las mujeres ya no lloran.

No obstante, Shakira también sueña a lo grande y tiene sus propios ídolos. Para ella, trabajar con Taylor Swift sería “un lujazo”.

“Imagínate... Si ella me invita, encantada. Si no la invitamos nosotros”. Así lo desvelaba en la rueda de prensa en Miami que llevó a cabo para celebrar el estreno de su álbum cuando le preguntaron por “un dúo” soñado.

“Taylor sería un lujazo”, agregó la expareja del futbolista Gerard Piqué. Mientras tanto, la estadounidense Taylor Swift no ha reaccionado a los comentarios de su colega, sin embargo, en varios videos de premiaciones musicales se le ha visto disfrutando a lo grande de las canciones de Shakira.

Mira el video: