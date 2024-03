Travis Kelce ha gastado más de 7 millones de dólares en Taylor Swift

Además de lo anterior, se reportó haber visto a la pareja en el lujoso Club Bird Streets en West Hollywood, donde las membresías pueden alcanzar la cifra de diez mil dólares anuales (167 mil 407 pesos).

No se tienen de momento cifras claras de los gastos efectuados también por Taylor, pero se prevé que también sean considerables, debido a la asistencia de la cantante a algunos de los partidos de su novio.

Sobre esto último, cabe agregar que Travis Kelce pagó un millón de dólares (16 millones de pesos) para que Taylor Swift y su familia gozaran de un cómodo palco privado durante el Super Bowl LVIII.

Incursionara Travis Kelce en un nuevo proyecto

Travis Kelce se encuentra en conversaciones para ser el anfitrión del reboot del programa de larga duración llamado Are You Smarter Than a Fifth Grader?, producido por Amazon Prime Video, informó la revista Variety.

Aunque aún no hay comentarios de los representantes del futbolista, fuentes informaron que, si se llega a un acuerdo, este representaría un paso importante para que Kelce se meta de lleno al mundo del entretenimiento.