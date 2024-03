¿Euphoria cancelada? Esto se sabe de la tercera temporada

La información no proviene de una fuente mediática reconocida internacionalmente. Se origina en World of Reel, un blog de cine que ha publicado una entrada afirmando que HBO habría cancelado la supuesta tercera temporada de la serie “Euphoria”. Jordan Ruimy, autor de la entrada, escribió: “Me he enterado de que la tercera temporada prevista de Euphoria, de Sam Levinson, ha sido totalmente descartada. No se va a rodar. Tenían planes para rodarla este verano, pero eso se vino abajo y el viernes comunicaron al reparto que podían liberar sus agendas para otros proyectos”.