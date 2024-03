Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia

Poco después, la intérprete de Adela Díaz Granados en la telenovela “Libre para amarte” se volvió a pronunciar horas después, pero ahora lo hizo con un video, también en una de sus historias de la misma red social donde se lee “la chingadera mayor informando”. Mencionó que estuvo en riesgo debido a un problema con la vesícula que le fue extirpada.

Consuelo Duval también reveló que ahora continuará con el proceso de recuperación en su casa y se mostró feliz de poder estar bien nuevamente. “Gracias a todos los que me cuidaron y me arroparon, y ¡ya me voy para mi casa!”, concluyó.