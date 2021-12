El actor Dwayne Johnson no se ha mordido la lengua y, aunque ha tardado más de lo esperado, por fin se ha referido a los mensajes que le dirigió Vin Diesel el pasado mes de noviembre para tratar de convencerle de que regresara a la saga ‘Fast & Furious’ de cara al rodaje de sus dos últimas películas.

Hay que recordar que los dos ídolos del cine de acción mantienen una rivalidad muy notoria a cuenta de lo que algunos han definido como una mera lucha de egos.

En realidad, ha sido tradicionalmente Vin Diesel el que no ha dejado de reivindicar su condición de referente y de ‘hermano mayor’ de Johnson al tiempo que este iba ganando popularidad y ofertas de trabajo.

Los ‘celos profesionales’ de Diesel, cuyo perfil profesional ya no es tan destacado como hace unos años, le han llevado a acusar, en ocasiones absurdamente, a su antaño amigo de haberle faltado al respeto y de no valorar debidamente su trabajo como mentor.

Por su parte, ‘The Rock’ nunca ha tenido reparo en rechazar abiertamente los reproches de su compañero, pero sin querer entrar en batalla.

En el largo mensaje que Vin Diesel dirigió al exluchador profesional en las redes sociales, este le pidió que no se olvidara de su familia de ‘Fast & Furious’ y recalcó que su hipotético regreso a la franquicia era una especie de imperativo moral.

El intérprete también echó mano de varias dosis de chantaje emocional al asegurar que sus hijos no paraban de preguntar por su “tío Dwayne”, y es precisamente ese enfoque el que ha enfadado sobremanera a Dwayne.

“Me sorprendió mucho la última publicación de Vin. En junio, Vin y yo hablamos en privado y le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero también cordial en mis palabras. Le dije que siempre apoyaría al elenco y que les deseaba lo mejor, pero que no había posibilidad alguna de un regreso por mi parte. Hablé con mis representantes de Universal y estos apoyaron mi decisión. El último mensaje público de Vin es otro ejemplo de su manipulación”, ha señalado Dwayne Johnson en conversación con la CNN, en la que también ha subrayado que no le hizo ninguna gracia que trajera a colación la muerte de Paul Walker, uno de los protagonistas de la saga.

“No me gustó que hablara de sus hijos en ese mensaje, ni que trajera a la conversación la muerte de Paul Walker. Quiero que les deje al margen de esto. Hablamos hace unos meses de este asunto y creo que nos entendimos perfectamente”, ha concluido.