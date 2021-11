“Mi hermano pequeño Dwayne ... Ha llegado el momento. El mundo nos espera para ‘Fast 10’ . Como bien sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne en casa. No hay vacaciones que pasen sin que les envíes tus mejores deseos... Pero ahora ha llegado el momento. Nos espera el legado”, reza el mensaje que Vin le ha dirigido a Dwayne en las redes sociales.

Los actores Vin Diesel y Dwayne Johnson, “La Roca”, llevan ya una larga temporada inmersos en una dura rivalidad procedente de sus experiencias conjuntas en la franquicia ‘Fast and Furious’ , una saga de películas que el primero lleva protagonizando desde sus inicios, al mismo tiempo que el segundo ha ido elevando notablemente su perfil como cotizado héroe del cine de acción .

“¡Juro que haremos la mejor entrega de la saga! Digo esto desde el amor... Pero tienes que aparecer, no puedes abandonar la franquicia, todavía tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs [el personaje de Dwayne] no puede ser interpretado por otra persona. Espero que estés a la altura de la ocasión y que cumplas tu destino”, ha añadido Vin Diesel en un épico texto al que, por ahora, Dwayne ha preferido no responder al menos públicamente.