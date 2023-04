La “Doctora Polo” revela el secreto detrás de su éxito

La Doctora Ana María Polo hace ya unos años que se encuentra alejada de la televisión y por lo poco que se supo es que fue una descoció netamente personal. De todas formas, la abogada cubana ha seguido en contacto a través de las redes sociales. Precisamente, esta semana estuvo celebrando que alcanzó los 15 millones de seguidores en su página de Facebook.

Para conocer más de la “Doctora polo”, una de las que no dudó en sumarse a la celebración fue Carolina Sandoval, alias ‘La Venenosa’. La influencer venezolana hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales en la que mostró su reencuentro con la popular conductora y la conversación, fiel a su estilo, que tuvo con ella.

Ante la consulta sobre el éxito a la conductora de “Caso Cerrado”, ella dijo: “Yo pienso que parte en la vida es el destino. Uno tiene un destino y uno lo siente y lo tienes que perseguir. Mi secreto es que hago cosas que me gustan, que las aprecio, que me dan vida. Me gusta interactuar con el público, me gustan sus comentarios”, expreso la exestrella de Telemundo.

Además, la “Doctora Polo” confesó que ha sido ahora después de que dejó de trabajar cuando ha comenzado a ver sus casos. “Antes no me veía. Pero ahora me veo y lloro con los casos, me río, me da añoranza”.