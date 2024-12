Daddy Yankee y Mireddys alcanzan acuerdo en tribunal

Como parte del consenso, Daddy Yankee retoma la presidencia de ambas corporaciones, marcando un nuevo capítulo en su carrera empresarial. La primera reunión oficial entre las partes se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre a las 11:00 a.m.

“La marca de Daddy Yankee siempre está ahí. Mi propósito ahora es servir”, declaró el artista al salir del tribunal, visiblemente satisfecho con el resultado.

“Estoy satisfecho con retomar la presidencia. Esto es un proceso que he llevado con mucha paz, tranquilidad y mucha semblanza. Obviamente las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Siempre he respetado mucho a la señora González, les pido respeto para ellas”, fueron las primeras palabras de Daddy Yankee al salir de sala del tribunal.

También pidió respeto hacia Mireddys González, subrayando que el proceso fue llevado con tranquilidad y en buena fe.

Por su parte, González evitó realizar declaraciones a la prensa tras la audiencia, limitándose a retirarse rápidamente del lugar.

El juez Cuevas Ramos destacó la importancia de facilitar el diálogo entre las partes, considerando su vínculo personal y profesional. “No estamos hablando de corporaciones frías, sino de seres humanos que compartieron gran parte de su vida”, afirmó el juez, quien buscó promover un acuerdo que evitara futuros litigios.

La defensa de Daddy Yankee, representada por el licenciado Carlos Díaz Olivo, calificó el acuerdo como un acto de buena fe y subrayó que no hubo dinero involucrado en la negociación.

El artista aseguró que este acuerdo representa lo mejor para su familia y el legado de sus hijos. “La negociación fue lo mejor para la familia y para darles un ejemplo de que podemos hablar las cosas en buena fe”, concluyó Daddy Yankee, quien ahora se prepara para liderar nuevamente sus corporaciones con una visión renovada.