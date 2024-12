Daddy Yankee niega romance con Jessica Cediel

Por último, el equipo de trabajo de Daddy Yankee lamentó que Jessica Cediel “no haya querido aclarar la verdad” luego de que su fotografía diera “origen a esta situación”.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre los rumores de romance con Daddy Yankee?

Previo al comunicado de Daddy Yankee, Jessica Cediel compartió en sus historias de Instagram misteriosos mensajes que fueron atribuidos a la polémica con el artista, ya que fue señalada como la supuesta tercera en discordia entre el intérprete y Mireddys González.

“Habrá gente enojada contigo porque te echaron tierra y floreciste. Me amo en todos mis modos”, escribió el 5 de diciembre y agregó: “El mundo podrá opinar lo que quiera de mí, más el mundo JAMÁS me podrá quitar la relación que tengo con DIOS y eso es lo ÚNICO que me importa”.

Mientras que en un último posteó señaló: “Crucificaron a JESÚS EL MISMO DIOS siendo inocente. Ahora qué puede esperar uno que es un simple mortal, de tanta gente MALA que hay en este mundo”.