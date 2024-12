Jamie Foxx estuvo en coma tras desmayarse en set de filmación

El actor Jamie Foxx estuvo en coma después de colapsar en abril de 2023, según un adelanto de su especial de Netflix, Jamie Foxx: What Had Happened Was, que se estrenará el 10 de diciembre.

El especial de Netflix, filmado en Atlanta en octubre, contó con una audiencia en vivo. Un miembro de la audiencia, Demecos Chambers, le dijo a Fox News Digital que el problema médico de Foxx que sacudió los titulares en abril de 2023 fue una situación grave.

Chambers dijo que Foxx estaba “al borde de la muerte” después de desmayarse y entrar en un coma que duró varias semanas.

“Su salud estaba empeorando terriblemente, como si Jamie estuviera al borde de la muerte. Sus signos vitales estaban todos bajos. Todo estaba empeorando. Llegó al punto en que los médicos y todos le decían a la familia: ‘Miren, puede que no logre salir de esto’”, dijo Chambers a Fox News Digital.

Foxx sufrió esta complicación médica no especificada mientras filmaba Back in Action junto a Cameron Díaz.