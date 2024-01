Critics Choice Awards 2024: los grandes ganadores de la noche

Esta noche, la comediante Chelsea Handler vuelve a ser la anfitriona de los Critics Choice Awards 2024, transmitidos desde el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Entre otros presentadores de la gala, destacan Angela Bassett, Anthony Ramos, Awkwafina, Bella Ramsey, Brendan Fraser, Daniel Levy, Jenny Slate, Ke Huy Quan, Mandy Moore, Meg Ryan, Nicholas Braun, Oprah Winfrey y Sandra Oh.

Por otro lado, películas y series como Barbie, Oppenheimer, The Holdovers, Poor Things, The Morning Show, The Bear y Succession optan a premios en las categorías principales.

Estos son algunos de los ganadores:

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada: Maria Bello - Beef (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada: Jonathan Bailey – Fellow Travelers (Showtime)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Drama: Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix)

Mejor Actor de Reparto en una Serie Drama: Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Meryl Streep – Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX)

Premio #SeeHer: América Ferrera

Mejor canción: “I’m Just Ken” – Barbie

Mejor cinematografía: Matthew Libatique – Maestro

Rodrigo Prieto –** Barbie**

Rodrigo Prieto – Killers of the Flower Moon

Robbie Ryan – Poor Things

Linus Sandgren – Saltburn

Hoyte van Hoytema –** Oppenheimer**

Mejor Diseño de Producción: Sarah Greenwood y Katie Spencer – Barbie

Mejor Película Extranjera: Anatomy of a Fall • Francia

Mejor Película Animada: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Ayo Edebiri – The Bear (FX)

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Mejor Guión Original: Greta Gerwig y Noah Baumbach — Barbie

Mejor Guión Adaptado: Cord Jefferson — American Fiction

Best Banda Sonora: Ludwig Göransson – Oppenheimer

Mejor diseño de Vestuario: Jacqueline Durran — Barbie

Mejor Comedia: Barbie

Mejor Reparto: Oppenheimer