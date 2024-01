Muere el actor Bill Hayes, protagonista de la serie “Days of our lives”

Con 98 años de edad, el pasado 12 de enero, falleció Bill Hayes. El actor y su esposa Susan Seaforth-Hayes, formaron parte del elenco estelar de la telenovela Days of our Lives por más de medio siglo. De hecho, fue uno de los representantes de la serie el encargado de confirmar la noticia, aunque no dio a conocer las razones del deceso.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro querido Bill Hayes”, dio a conocer el mencionado representante a la revista People. “Bill, uno de los personajes más longevos de ‘Days of our Lives’, creó el papel de Doug Williams en 1970 y lo interpretó ininterrumpidamente durante toda su vida”, agregó. “[Bill Hayes] y su esposa, Susan Seaforth-Hayes, siguieron siendo la base de la familia Williams Horton durante más de 50 años”.

Por su parte, Ken Corday, productor de la emisión también se pronunció ante la muerte del famoso. “Conozco a Bill desde hace casi toda mi vida y él encarna el corazón y el alma de Days of our Lives”, expresó. “Aunque estamos de duelo y lo extrañaremos, el legado indeleble de Bill vivirá en nuestros corazones y en las historias que contamos, tanto dentro como fuera de la pantalla”.

William Foster Hayes III, nombre completo del artista, nació el 5 de junio de 1925 en Harvey, Illinois. En marzo de 1943, se alistó en el Cuerpo Aéreo de la Marina de los Estados Unidos, donde se entrenó como piloto de combate. Incluso, fue galardonado con la Medalla de la Campaña Estadounidense y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, por su labor.