Novio de Paola Suárez niega haber agredido a la joven

“Los dos andábamos drogados, cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé, se cayó. A un lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué”, aseguró José de Jesús .

“Yo no me estoy escondiendo, de hecho yo estoy aquí afuera de Prevención para poner mi demanda contra la de ella. Todo lo que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo, que me estoy escondiendo, no es cierto, por eso vengo aquí a dar la cara”.

Tras la golpiza, Paola Suárez fue trasladada a un hospital público de León y según su versión, tiene dos costillas fracturadas, supuestamente está en riesgo de perder el ojo y además tiene el tabique desviado.

El presunto responsable expresó temer por su vida por supuestas amenazas de su novia.

“Yo temo por mi seguridad y por la de mi familia, por sus amenazas que me manda decir, que me van a matar, que van a ir por mí, que van a contratar gente para que me maten. Ella me amenazó, me dijo que ella tenía todo el suficiente dinero como para mandarme matar a mí”.