Muere Alec Musser, famoso actor de ‘Son como niños’

Murió Alec Musser, famoso actor conocido por participar en la película Son como niños; hace un año se había comprometido con Paige Press, su novia, y estaban planeando su boda.

La lamentable noticia de su deceso fue confirmada por su prometida y su tío Robert, por medio de una entrevista a TMZ; el actor deja una gran tristeza entre las personas que lo conocieron.

Alec Musser tenía 50 años y falleció en su casa, ubicada en Del Mar, California, Estados Unidos. Respecto a la causa de su deceso, hasta el momento no ha sido revelada.

Puede leer: ¿Wilfrido Vargas borracho durante entrevista en televisión?

En una serie de desgarradoras historias, Paige Press se despidió de su famoso prometido; aseguró que el peor día de su vida fue cuando se enteró de su muerte.

Alec Musser nació el 11 de abril de 1973 y murió el 12 de enero de 2024 en Estados Unidos. Fue un actor y modelo de fitness, mejor conocido por sus apariciones en los programas I Wanna Be a Soap Star y All My Children, así como en películas como Son como niños.