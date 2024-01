Kevin Hart insiste en que nunca será el anfitrión de los Oscar

Los fanáticos que esperan que Kevin Hart algún día sea el anfitrión de los Oscar se llevarán una decepción.

En una entrevista en “Watch What Happens Live” de Bravo que se emitió el jueves, el comediante le dijo a Andy Cohen en términos muy claros que eso “no va a suceder”.

“Acaba con la idea, no va a suceder”, dijo Hart, de 44 años, cuando Cohen afirmó que “él estaba listo” para ser el anfitrión de los Premios de la Academia, y la audiencia en el estudio aplaudió la idea.

”Simplemente no hay retorno del bien”, continuó Hart. “¿Qué está haciendo por mí? No hay ninguna ventaja en este momento. Ésa es la única razón”.

En 2018, Hart fue anunciado como el maestro de ceremonias de la 91ª ceremonia de los Oscar, hasta que la controversia sobre los comentarios homofóbicos que había hecho en el pasado en las redes sociales lo obligaron a renunciar. Luego, la Academia optó por no tener un anfitrión para la ceremonia de 2019.

Hart admite que tendría una ventaja organizando entregas de premios, porque tiene muchas relaciones establecidas con los invitados, pero ahora hay demasiada presión sobre lo que se considera broma y lo que no.

“Jimmy Kimmel regresa para su cuarta participación en los Óscar este año... ha sido relativamente manso hasta ahora, así que estaremos atentos para ver cómo termina su nueva tanda de chistes”, dijo sobre la entrega que se avecina.

“Algunos lo llamarían un trabajo ingrato”, dijo Cohen, de 55 años, sobre el trabajo, que han asumido comediantes a lo largo de la historia de los Oscar, incluidos Richard Pryor, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Jon Stewart y Chris Rock. “Algunos lo harían”, respondió Hart. “Pero no se puede desacreditar el escenario que presentan los Oscar. Es un escenario fenomenal, con millones de visitas asociadas”.

Además de sus exitosas películas y giras de comedia, Hart ha sido anfitrión de los premios BET, los premios MTV Video Music y los MTV Movie Awards. El 24 de marzo, será honrado como el ganador número 25 del Premio Mark Twain de Humor Estadounidense.

Después de su aparición en “What What Happens Live”, el comediante reiteró que los Oscar estaban descartados en una entrevista con Sky News publicada el viernes.

“Cualquier pequeña esperanza que tuvieras, quiero destruirla ahora mismo”, le dijo al medio. “Esos escenarios no son buenos para los comediantes. No hay ninguna oportunidad para los Oscar, ni para los Globos ni nada más. Esos ya no son ambientes amigables para la comedia... se acabaron los días en que era una sala para un comediante”.