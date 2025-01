Critican a Karol G por ser “tacaña” con los afectados por los incendios en California

Karol G, quien forma parte de los famosos que más dinero ganaron con sus giras, se encuentra en el ojo del huracán tras haber revelado su intención de enviar ayuda a los afectados por los voraces incendios forestales que azotaron California.

A través de su fundación Con Cora Foundation en colaboración con Iscream Colour, la colombiana lanzó a la venta la línea ‘Los Ángeles en nuestro corazón’, que consiste en sudaderas con capucha, con un valor de $120 dólares, y bolsos de $40 dólares.

“Los Ángeles, estás en nuestros corazones. El 100 % de las ganancias del artista serán donadas a YMCA of Metropolitan Los Angeles para apoyar a personas, familias y recursos afectados por esta tragedia. ¡Juntos podemos hacer la diferencia!”, se lee al pie.

Pese a que Karol G, quien semanas atrás disfrutó de unas vacaciones al lado e Feid, dejó en claro que las ganancias serán donadas en su totalidad, en redes sociales la han tachado de “tacaña”.

A decir de los usuarios de las redes sociales, “Karol G no sacará de su cuenta de banco ni un dólar para donar”.

“La ayuda no saldrá de su bolsillo”, “Que saque de su dinero esa tacaña. Pidiendo ayuda, por favor”, “Karol G tratando de quedar bien a costillas de sus seguidores”, “Si fuera de su bolsa sí se llamaría ayudar, pero solo está haciendo que la gente done, no ella”, fueron algunos comentarios que recibió.

E incluso, hubo quien le pidió que antes de querer ayudar a otro país, se fije en el suyo: “La mayoría de las personas afectadas son millonarias que tienen mansiones aseguradas. En nuestro país, Colombia, aún existen muchos niños en los semáforos pidiendo limosna, ojalá Karol G tomara iniciativas para ayudar a su país”.

Sin embargo, sus fans agradecen a la intérprete de ‘Mañana Será Bonito’ que se sume a estrellas como Chiquis, Fuerza Rígida, Peso Pluma, entre otras para ayudar a los afectados por los incendios.

“¡Qué bondad tan bonita, todos unidos Bichota! Por Los Ángeles, por Karol, unidos siempre para hacer el bien”, “¡Qué bueno es ver estas colaboraciones tan lindas que hacen crecer a Carolina!, “¡Qué hermoso corazón tienes mi reina! Siempre demuestras apoyo y solidaridad a los que necesitan, por eso te amamos”, “No hagas caso a los que te critican, tú siempre de frente que nosotros, tus verdaderos fans, te apoyamos”, fueron algunos comentarios que recibió la cantante.

Pese a las críticas, Karol G mantiene activa la venta de sudaderas y bolsas.