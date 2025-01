Julia Stiles desea que sus hijos tengan una carrera lejos del mundo del espectáculo

Julia Stiles desea que su hijo tenga una carrera lejos del mundo del espectáculo.

La actriz de 43 años -que tiene a Strummer, de siete años, Arlo, de dos, y un niño de 13 meses cuyo nombre no se ha anunciado públicamente con su marido Preston Cook- ha debutado como directora con la película ‘Wish You Were Here’ y ha revelado que, aunque su hijo mayor la ha visitado en el set, no puede imaginar que se dedique a lo mismo.

Así lo dijo a la revista PEOPLE: “Mis dos hijos pequeños son demasiado pequeños, probablemente, pero mi hijo mayor vino al set de ‘Wish You Were Here’. Pensé que se iba a aburrir como una ostra, pero quedó embobado mirando el monitor. Significa mucho para mí porque ha podido ver lo que hace mamá en el trabajo y que no se trata sólo de peinarme y maquillarme. Que era un papel de liderazgo. Eso me hace muy feliz porque cuando era más joven venía a los sets... la forma más fácil como actriz es que venga al tráiler de peluquería y maquillaje. No creo que se dedique al mundo del espectáculo, todavía no. Le gusta mucho la ciencia y yo lo apoyo”.

La estrella de ‘10 cosas que odio de ti’ también explicó que cuando leyó la novela ‘Wish You Were Here’, escrita por Renée Carlino y centrada en una mujer que vive un romance relámpago con un enfermo terminal, todo aquello le “rompió el corazón”, pero también supo encontrarle el sentido del humor.

Dijo: “Cuando leí ‘Wish You Were Here’, se me rompió el corazón, pero ese buen llanto en el que te ríes entre lágrimas y recuerdas lo increíble que puede ser la vida. La película es una especie de dos versiones de una historia de amor: la que realmente tienen y la que sueñan”.