Critican a Ángela Aguilar por proclamarse “princesa de la música mexicana”

Ángela Aguilar tiene un talento inigualable; sin embargo, su carrera se ha visto empañada por una serie de polémicas, mismas que la han llevado a perder seguidores e incluso a ganarse algunos haters que constantemente la critican en redes sociales.

Fiel a su costumbre, la intérprete de “La llorona”, “Qué agonía”, “En realidad” y “La tequilera”, entre otras, volvió a ser blanco de críticas que por una frase que dijo en el pasado cuando se proclamó como “la princesa de la música mexicana”.

Hace unos días se filtró en Twitter un video en el cual se escucha a la cantante de regional mexicano decir “Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo, entonces con la corona, quizá me lo voy a creer”.

Como era de esperarse, el video de inmediato se hizo viral y desató infinidad de comentarios y críticas. Hubo quienes aseguraron que el título de la “princesa de la música mexicana” le pertenece a Danna Paola, incluso le recordaron que ella no es tan mexicana como dice ya que anteriormente dijo que era 25% argentina.