Camila Avella lamenta que colombianos no la apoyaron en Miss Universo

En el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universe, Camila Avella marcó un hito al ser la primera madre y esposa que logra llegar al Top 5 de las finalistas, destacándose por su belleza, inteligencia y carisma.

Tras su exitosa participación, el jueves 23 de noviembre la representante de Colombia arribó en el aeropuerto de Cali, donde fue recibida por su familia y amigos. En una reciente entrevista, Avella reveló detalles de su experiencia en el concurso.

“Fueron muchos momentos muy bonitos, que pasa todo tan rápido que a veces uno como que ya se le olvida, (...) pero muy orgullosa de toda la participación mía y de poder representar a Colombia en Miss Universe”, expresó la casanereña, quien manifestó que no sintió suficiente apoyo por parte de los colombianos.

“Pero si te voy a ser honesta, al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito”, señaló Avella.

Agregó estar “muy orgullosa de haber logrado ese top 5”, además, de mostrar la belleza del llano en Miss Universo 2023.