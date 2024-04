Claudia Gonzales y su tributo a Jesús con “Clavos de amor”

La cantautora hondureña aprovechó el espacio para recordar cómo ha sido el proceso de pasar de grabar música secular a cristiana, pues hace más de 10 años decidió entregar su vida a Dios y servirle.

“Para mí no ha sido fácil, ya hace varios años que tomé la decisión de seguir al Señor, hace unos 12 años. Un momento que marcó mi vida fue mi participación en el reality show Latin American Idol, en donde fui una de las 10 finalistas a nivel latinoamericano. Aquí se marcó un antes y un después en mi vida. En ese momento yo empecé una transición, fue el momento donde le dije al Señor: ‘Sí, aquí estoypara hacer tu voluntad’”, dice con emoción.

Y es que Claudia inició en el mundo de la música desde muy pequeña, y tras su participación en Latin American Idol, se perfilaba como una de las jóvenes promesas de la música. Sin embargo, ella no se arrepiente de su decisión, y al contrario de lo que muchos esperaban, ha obtenido varios logros en su carrera como artista cristiana.

“No me quedé haciendo nada, grabé varios discos, y he tenido grandes oportunidades como participar en el disco de Son by Four, ‘Mujer frente a la cruz’, el cual estuvo nominado como Mejor álbum cristiano en los Latin Grammy”.

ADEMÁS: Forni y Dennis: los nuevos talentos del Stand Up en San Pedro Sula

“También el año pasado tuve la oportunidad de estar con el Ministerio Internacional Cielo Abierto, de México. Todas estas oportunidades las he tenido en este recorrido, en estos años en los que aparentemente he estado apartada, pero seguimos trabajando. Es la mejor decisión que he tomado y no me arrepiento”, asegura.