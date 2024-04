Frecuencia Roots: “Con la música reggae podemos hablar de amor y protesta al mismo tiempo”

Para Aziel, el hecho de que ellos escriban sus propias canciones le motivó para aceptar parte de la banda. “Toda la vida me ha encantado la música reggae, me gustó la idea, y el que escribiéramos nuestras propias canciones, y hacer música propia”, agrega el joven intérprete.

Mientras que para Andrés, el amor por el reggae es algo nuevo. “Consumista de reggae, digamos que un 50 por ciento, osea si lo había escuchado, pero nunca había tocado reggae, de hecho nunca había tocado en una banda en vivo, pues siempre había estado tras bambalinas, no tanto en la escena. Pero poco a poco el reggae me fue invadiendo, me iba llenando, y es esa sensación a la que te lleva el reggae, más el reggae roots”, explica.

Los jóvenes también conversaron sobre su reciente tema musical “El el Tiempo”, el cual ya está disponible en plataformas como YouTube y Spotify. Víctor Umanzor, dice que ““En el Tiempo” es una proeza que desde niño soñaba escribir, una canción que te hablará del espacio/tiempo, algo muy físico y cuántico pero que usa el recurso del amor, algo que todos que todos conocemos y cuenta una bonita historia en relatada en forma de metáfora, de dos niños que sueñan con algo tan mágico, hasta encontrarse en el tiempo”.

”Es una carta de amor que se la puedes dedicar a ese ser amado, yo se la dediqué a mi esposa”, agrega.