Elizabeth Gutierrez dice que William Levy seguirá siendo “el amor de su vida”

Aunque ha decidido terminar su vínculo amoroso con William Levy, Elizabeth Gutiérrez no negó que su cariño por el protagonista de Triunfo del Amor prevalecerá.

La actriz de 45 años compartió que ella “siempre apostó por su relación” e intentó salvarla en más de una ocasión: “Amé a William , creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos” afirmó en la entrevista publicada este 9 de abril.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy rompieron y, según dijo la actriz a la revista Hola!, esta vez es una separación “definitiva”. Pero a pesar de sus intenciones de no retomar su tormentosa relación amorosa de más de 20 años con el actor cubano, la presentadora aceptó que su amor por el padre de sus hijos no se ha terminado.

“Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo”, dijo Elizabeth Gutiérrez.

La mamá de Christopher y Kailey Levy confesó que no tomó la decisión de terminar con el galán de telenovelas de 43 años por “falta de amor” de su parte.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente”, explicó.