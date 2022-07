Christian Nodal se quiere casar con su novia en Guatemala

Las especulaciones de una posible boda entre el cantante Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu crecen después de que el sacerdote Luis Castillo, conocido en Guatemala como Padre Choco, compartió en redes sociales que la pareja visitó el Convento La Merced.

A los artistas se le vio caminando por las calles de Antigua, Guatemala; tomados de la mano y muy sonrientes. Fue en esta misma ciudad donde habrían conocido al sacerdote, quien reveló el deseo de Nodal por llegar al altar en dicha ciudad de Centroamérica.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: “si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco”... Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el religioso en sus redes sociales.

Aunque no mencionó a Cazzu en la historia, más de un seguidor continúa expectante sobre los planes a futuro y sobre su relación, que llevaría unas pocas semanas.

Al igual que Belinda, Christian Nodal continuó con su vida después de anunciar el fin de su relación en febrero del 2022.

