Chris Martin habla de su lucha contra la depresión y lo que hace para manejar esto

Madrid, España.

El cantante británico Chris Martin comparte "las cosas que le ayudan a sentirse agradecido y feliz de estar vivo" mientras controla la depresión.

El líder de Coldplay ha compartido algunos métodos "maravillosos", como ejercicios de escritura y meditación, que le ayudan a levantar el ánimo cuando lucha contra este trastorno del estado de ánimo.

Así lo dijo en un video de Instagram mientras se encontraba en Hong Kong como parte de la gira 'Music of the Spheres World Tour' de la banda:

"He notado que algunas personas recientemente, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión, así que iba a contarles algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que algunas de ellas sean buenas para ustedes también", inició el intérprete de "Fix You".

"Lo primero que quería decirles es que hay una cosa que se llama escritura libre, en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas o los tiras. Eso está muy bien. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí. Hay una cosa que se llama Propriocepción, que es el movimiento del cuerpo para ayudar a equilibrar tu cerebro, básicamente", agregó Chris Martin.