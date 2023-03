Cesia Sáenz responde a burlas por su pasado: “El trabajo humilde no da vergüenza”

La cantante hondureña Cesia Sáenz a través de sus redes sociales respondió a las burlas que ha recibido por su trabajo antes de ganar el reality show mexicano “La Academia”.

Luego de que un usuario de Twitter se burlara de que Cesia a sus 20 años “lavaba platos”, la artista respondió contundentemente.

Puede leer: Rihanna adornó su pancita con más de un millón de dólares en diamantes

“Acabo de leer un comentario de una persona diciendo tu cantante a los 20 lavaba platos, no entiendo cual es el chiste de burlarse de el trabajo honrado, siiii a mis 20 lavaba platos, pero de mi primer restaurante, y le daba trabajo a dos personas más”, escribió Cesia.

“Antes de eso también lave platos de otros restaurantes que no eran mios,más pequeña hasta fui repartidora!!¿Por que me daría vergüenza? A todos nos tocó una vida diferente, yo he sabido crecer con la que me tocó. El trabajo humilde no davergüenza!! Y seguiré creciendo”, agregó.

Los comentarios de apoyo por pare de sus seguidores no se hicieron esperar y aseguraron sentirse orgullosos de apoyar a una artista como Cesia Sáenz.