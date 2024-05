Celia Monterrosa gana premio en el Top Model of the World 2024

EGIPTO. La modelo hondureña Celia Monterrosa fue a la lejana ciudad de Ain Sujna, en el país africano, con el fin de representar a nuestro país en el certamen de belleza Top Model of the World 2024, en el cual ganó la categoría “Best Bikini Body”.

La versión número 30 de Top Model of the World se llevó a cabo en el Tanoak Hotel, donde candidatas de más de 40 países y territorios autónomos compitieron por el título de modelaje durante 2 semanas. Al final del evento, la Top Model of the World 2023 Mariana Macías de México coronó a su sucesora, la nueva reina, Maria Katren Varzaru, de Rumania.